تغيير جديد بموضوعة اداء بارزاني يمين رئاسة كوردستان

2019/06/08 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الجهات المعنية في اقليم كوردستان استبدال مكان اداء مراسم اليمين القانونية لرئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني.وبحسب المعلومات التي وردت لشفق نيوز، فان بارزاني سيؤدي اليمين يوم الاثنين المقبل في قاعة سعد عبد الله بدلا من برلمان اقليم كوردستان.وبحسب المعلومات، فان الاسباب التي دعت لذلك، ان جمعا غفيرا من الشخصيات السياسية والبعثات الدبلوماسية من داخل الاقليم والعراق وخارجه سيشاركون بالمراسم، وقاعة البرلمان لاتسع ذلك الجمع.

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