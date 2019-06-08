العثور على جثة فتاة في دهوك واصابة استاذ ياباني بالجامعة الامريكية بالسليمانية

2019/06/08 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك يوم السبت عن العثور على جثة فتاة.وقالت الشرطة في بيان اليوم انه تم العثور على جثة فتاة تدعى "دلين وليد" تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب دهوك.واضاف البيان ان الفتاة كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة ايام، مشيرا الى ان الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدل وفتح ملف تحقيق في الحادث.وعلى صعيد ذي صلة قال مصدر اعلامي لشفق نيوز، ان أستاذ في الجامعة الامريكية في السليمانية سقط من الطابق السابع من شقته في مجمع باك سيتي بوسط المدينة.واضاف المصدر ان الاستاذ من اصول يابانية يحمل الجنسية الامريكية ويدعى "بيتر جون"، منوها الى انه تم نقله الى المشفى والان حالته الصحية غير مستقرة.‎

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