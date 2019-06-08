حريق كبير يلتهم عدداً كبيراً من النخيل شمال السعودية

2019/06/08 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..شب حريق هائل، السبت، في مزارع النخيل بمحافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف شمال السعودية، في حين تحقق السلطات الأمنية في أسباب الحادثة، مع شك بوجود شبهة جنائية وراء اندلاع النيران.وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الجوف عبد الرحمن الضويحي، في تصريحات نقلتها صحيفة سبق السعودية، أنه تم السيطرة على الحريق بعد […]

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