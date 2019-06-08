سامى لبيب - سيكولوجية وذهنية وسلوك الشعب المصري

2019/06/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (68) .لولا تشجيع وحث الأستاذين محمد البدري وعلى سالم ماكنت نشرت هذا المقال , ويرجع ترددى فى نشره إلى أنه شديد الجرأة والقسوة والإحراج فى نقد الحالة السيكولوجية والذهنية للشعب المصرى , فالنقد لسلوكيات شعب وليس لفرد .بداية أذوب عشقاً فى تراب مصر وشعب مصر , فمن مصر جاء وجودي وكيانى وأحلامى , فلا أستطيع تخيل الحياة بدون مصر فلا أفكر فى تركها بالرغم مما أتيح لى من فرص جي......

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