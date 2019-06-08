علاوي يحذر من عودة الإرهاب.. البيئة السياسية والاقتصادية ما تزال غير طاردة له

2019/06/08 | 17:32

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بغداد:سومر نيوز

اكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ، السبت، ان البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لم تت...

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