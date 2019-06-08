شرطة كركوك: مسيطرون على الخلايا النائمة

2019/06/08 | 17:32

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بغداد:سومر نيوز

كشفت قيادة شرطة كركوك، السبت، عن اجراءاتها للسيطرة على الخلايا النائمة التابعة لداعش الارهابي، فيما اشا...

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