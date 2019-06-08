2019/06/08 | 17:32

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متابعة :سومر نيوز

إيران: نستخدم طرقاً غير تقليدية لتجاوز العقوبات الأميركية ومواصلة بيع النفط

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