بالصور .. فرق الدفاع المدني تنقذ اربعة حقول لتربية الدواجن جنوب غرب بعقوبة

2019/06/08 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في ديالى من أخماد حريق كبير أندلع في بساتين وأرض زراعية في ناحية جديدة الشط جنوب غرب بعقوبة وأنقاذ / 4 / حقول لتربية الدواجن تضم / 4000 / دجاجة .

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