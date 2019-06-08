هل ستبقى المنطقة الخضراء مفتوحة لما بعد عطلة العيد؟

2019/06/08 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص-النبأ للأخبار/ أكد اللواء جاسم الزبيدي من قيادة القوات الخاصة مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت، ان المنطقة الخضراء ستبقى مفتوحة وعلى مدار 24 ساعة حتى ما بعد انتهاء عطلة العيد.وقال الزبيدي، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "افتتاح شوارع المنطقة الخضراء، ساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المرور في العيد، وهذه الشوارع التي فتحت ستبقى مفتوحة على مدار 24 ساعة، حتى بعد الانتهاء من عطلة العيد".

وبين ان "هناك شوارع مغلقة داخل المنطقة الخضراء، وهي دوائر حكومية، يسمح بالدخول اليها من يحمل باجة خاصة بدائرته او مواطن لديه مراجعة خاصة"، مؤكدا ان "وضع بغداد الأمني تحت السيطرة ولا توجد اي مخاوف من اي خروقات أمنية قد تحصل بعد افتتاح المنطقة الخضراء".انتهى/س

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