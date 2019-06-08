2019/06/08 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، إلقاء القبض على مدانين اثنين محكومين بالإعدام غيابيا وذلك لارتكابهما جريمة قتل وقعت بناحية النصر عام ٢٠٠٦.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عملية إلقاء القبض على المدانين تمت بعد توفر معلومات بوجود مصابة بطلق ناري طائش ترقد في مستشفى الشطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدانين اثنين محكومين بالإعدام لارتكابهما جريمة قتل في ذي قار عام ٢٠٠٦ وكالة خطوة برس.

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