بوتين: الدولار يستغل كأداة ضغط على العالم

2019/06/08 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “السياسة الأميركية بأخذ العالم إلى فوضى حروب لا نهاية لها، على قاعدة الجميع ضدّ الجميع”، وفق تعبيره.وقال بوتين في المؤتمر الدولي الاقتصادي في سانت بطرسبورغ إنّ “النظام الاقتصادي العالمي في أزمة، ولن يكون متوازناً إذا لم يكن عادلاً”، مشدّداً “على ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي […]

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