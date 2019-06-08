الحشد الشعبي يبدأ عملية تطهير واسعة في صلاح الدين

2019/06/08 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، السبت، تنفيذ عملية تطهير واسعة في جزيرة صلاح الدين بالتعاون مع القوات الأمنية....

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