احتراق مخازن للمواد البلاستيكية في النجف

2019/06/08 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإندلاع حريق داخل مخازن للمواد البلاستيكية في مركز محافظة النجف الأشرف.

وقال المصدر إن "حريقاً اندلع داخل مخازن للمواد

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