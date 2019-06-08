العراق مع البحرين والهند ولبنان في مجموعة واحدة بتصفيات آسيا لكرة السلة

2019/06/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة (D) الى جانب منتخبات البحرين والهند ولبنان.وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من التصفيات مباشرةً إلى كأس آسيا ليكون مجموع المتأهلين 12 منتخباً.وستلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الست دوري مجزأ من مرحلة واحدة يتأهل منها 4 منتخبات إلى كأس آسيا ليكون المجموع الكلي 12 منتخباً سيشارك في النسخة المقبلة من البطولة.

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