مدينة في العراق تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم

2019/06/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تقاسمت مدينتان في الكويت والعراق، الجمعة، تسجيل اول وثاني اعلى درجات الحرارة في العالم.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (8 حزيران 2019)، ان "مدينة البصرة حازت على المركز الثاني بدرجة 49.6 بعد منطقة (مطربة) الكويتية الغير مأهولة".وكان قد تم تسجيل 50.1 درجة في منطقة (مطربة) الكويتية لتصبح اسخن منطقة على مستوى العالم.ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها الى نحو 50 درجة مئوية.

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