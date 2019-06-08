2019/06/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم السبت، قتل انتحاري والقاء القبض على ثلاثة ارهابيين اَخرين في منطقة الندا شرقي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ديالى: قتل انتحاري واعتقال ثلاثة ارهابيين اَخرين شرق المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ديالى: قتل انتحاري واعتقال ثلاثة ارهابيين اَخرين شرق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).