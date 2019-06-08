تطهير جزيرة صلاح الدين

2019/06/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم السبت، عملية تطهير واسعة في جزيرة صلاح الدين.

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