2019/06/08 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن فرق الإطفاء مستمرة بمكافحة حريق نشب في أحد أحياء محافظة النجف.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الحريق نشب داخل 3 مخازن اهلية للمواد البلاستيكية في منطقة حي الحرفيين الواقع في مركز محافظة النجف”.وأضاف أن “مساحة المخازن الإجمالية تقدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرق الإطفاء تكافح حريقا في النجف وكالة خطوة برس.

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