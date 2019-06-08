2019/06/08 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P3_AuXsh--U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى : السيناريو الأقرب يرجح استمرار تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى : السيناريو الأقرب يرجح استمرار تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).