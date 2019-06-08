اليونيسف: 115 مليون فتى في العالم تزوجوا عندما كانوا أطفالا

2019/06/08 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وجود 115 مليون فتى في جميع أنحاء العالم تزوجوا عندما كانوا أطفالا، 23 مليونا منهم قبل سن الـ15.وكشفت دراسة معمقة أجرتها المنظمة في 82 دولة، أن العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا، حيث ينتشر زواج الذكور من الأطفال في دول إفريقيا جنوب […]

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