على السعودية ان ترفع الراية البيضاء

2019/06/08 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان يعود الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء، وان ينحصر وجود الحوثيين في المحافظات الثلاث فقط؛ صعدة، حجة وعمران، وان يتم

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