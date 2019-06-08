قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا

2019/06/08 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية المصرية، السبت، تحقيق هيئة قناة السويس، خلال العام المالي الحالي (2018/2019) أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها.

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