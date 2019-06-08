2019/06/08 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس طرد المجلس التعليمي بمقاطعة فورت وورث في ولاية تكساس هذا الأسبوع معلمة لغة إنكليزية في مدرسة ثانوية، بعد إرسالها عددا من التغريدات “العنصرية” للرئيس دونالد ترامب، تطالبه فيها بالتخلص من الطلاب المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.وفي سلسلة تغريدات علنية، وجهتها للرئيس ترامب، ظنا منها أنها رسائل خاصة، قالت المعلمة وتدعى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرد معلمة كتبت تغريدات لترامب تطالبه فيها بالتخلص من الطلاب المهاجرين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرد معلمة كتبت تغريدات لترامب تطالبه فيها بالتخلص من الطلاب المهاجرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرد معلمة كتبت تغريدات لترامب تطالبه فيها بالتخلص من الطلاب المهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).