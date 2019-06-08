العقابي : كابينة حكومة عبد المهدي خالية من الكفاءات

2019/06/08 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG1- أكدت كتلة النهج الوطني البرلمانية، اليوم السبت، ان الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي خالية من الكفاءات الوطنية، مبينة ان الصراع بين جهات سياسية محددة هو على حساب تنفيذ البرنامج الحكومي.وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “الحقائب الاربعة المتبقية (الداخلية، الدفاع، العدل، التربية)، هي محل خلاف ...

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