محافظ اسبق: حرق الحقول حرب لتجويع وإنهاك الشعوب اقتصادياً

2019/06/08 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد محافظ الانبار الأسبق احمد خلف الدليمي، حرق الحقول "حرب لتجويع وانهاك الشعوب اقتصادياً".

وقال الدليمي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك}" قبل ان نتهم الآخرين بحرق المحاصيل الزراعية علينا ان نقول ما هي الإجراءات الحكومية لتفادي هذه الكارثة".وأضاف ان" تقارير المنظمات العالمية المختصة تقول ان المواد الغذائية في العالم تصاعدت اسعارها للمرة الخامسة خلال ثلاثة أشهر"، مبيناً ان" الحرب ليست دائما بين الجيوش، فهذه حرب تجويع وإنهاك الشعوب اقتصادياً".انتهى

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