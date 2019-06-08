بالصور.. اندلاع حريق كبير قرب قيادة شرطة الديوانية

2019/06/08 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} اندلع حريق كبير، عصر اليوم السبت، قرب مبنى قيادة شرطة الديوانية.

وذكر مصدر امني لمراسل {الفرات نيوز} ان" حريق كبير اندلع بالادغال قرب محطة وقود الحضارة التي تقع بجانب مقر قيادة شرطة الديوانية عصر اليوم السبت".واشار الى ان" فرق الاطفاء حالياً تسيطر على الموقف".واضاف ان" الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية او مادية تذكر"، لافتا الى" اغلاق المحطة لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".انتهىبواسطة: حيدر العراقي

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