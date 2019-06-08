“بالفيديو” الدفاع المدني تكافح حريقا التهم مخازن للمواد البلاستيكية بحي الحرفيين في النجف

2019/06/08 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب داخل 3 مخازن اهلية للمواد البلاستيكية في منطقة حي الحرفيين في محافظة النجف.

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