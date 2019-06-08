القبض على شخصين بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في دهوك

2019/06/08 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بالقاء القبض على متهمين بحادث اغتصاب وقتل فتاة من اهالي مدينة دهوك.وقال المصدر اليوم ان قوات الشرطة عثرت على جثة فتاة قرب ملعب دهوك وتبين انها تم اغتصابها ومن ثم قتلها.واضاف المصدر ان قوات الشرطة القت القبض على شخصين بتهمة تنفيذهما تلك الجريمة البشعة.وكانت شرطة دهوك قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ببيان عن العثور جثة فتاة تدعى "دلين وليد" تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب دهوك.واضاف البيان ان الفتاة كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة ايام، مشيرا الى ان الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدل وفتح ملف تحقيق في الحادث.

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