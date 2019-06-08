عبد الرحمن رشيد : هدفنا كأس العراق الكروي

2019/06/08 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نبيل الزبيدي

اكد عبد الرحمن رشيد عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء ان هدفهم المقبل الفوز بلقب كاس العراق بكرة القدم بعد ضمان التاهل الى نصف النهائي اثر تخطي حاجز امانة بغداد بهدفين دون رد.

وقال رشيد لـ(الصباح الرياضي): ان تركيز الادارة ينصب خلال الفترة الحالية على حصد اللقب لاسيما بعد الخروج من منافسات بطولة دوري ابطال اسيا والابتعاد عن صدارة الدوري الممتاز لذلك يجب ارضاء جماهيرنا العزيزة التي تنتظر من اللاعبين رسم الفرحة والزوراء عازم على تحقيق نتائج ايجابية في هذه البطولة مبينا ان الفريق قدم مستوى جيدا خلال مباراته وحقق فوزا مستحقا امام امانة بغداد مشيرا الى ان الزوراء يملك لاعبين متميزين في الدوري الممتاز من اصحاب الخبرة والشباب ونعد جماهير النوارس بمواصلة تحقيق الالقاب طالما نحن عائلة واحدة متماسكة الاركان من إدارة وملاك تدريبي ولاعبين.

واضاف رشيد اننا نحرص ان نقدم مستوى جيدا في مباريات الدوري من اجل تحسين موقعنا في جدول الترتيب لاسيما اننا نقف بالترتيب الرابع وبالتساوي مع الكرخ صاحب المركز الثالث ونتمنى انهاء المنافسات بموقع جيد.

وتاهلت فرق الزوراء والقوة الجوية والكهرباء والطلبة الى نصف نهائي الكاس وقد نجح النوارس في حجز مقعده بعدما تغلب على امانة بغداد 2-0 في المباراة التي اقيمت في ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات اياب ربع نهائي البطولة، وافتتح احمد جلال التسجيل للنوارس في الدقيقة 61، ثم اضاف امير صباح الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة، فيما تمكن الكهرباء من التاهل بفوزه على مضيفه الحدود بركلات الترجيح بعد ان تكررت نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل الايجابي 1-1 والتي اقيمت في ملعب التاجي واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح حسب لوائح البطولة التي تنص على ذهاب الفرق المتعادلة بشكل مباشر لركلات الترجيح دون خوض شوطين اضافيين.



وتمكن الكهرباء في ركلات الترجيح من بلوغ نصف النهائي بفوزه بنتيجة (4-3)، واقصى فريق القوة الجوية ضيفه النفط، من نفس البطولة، بعد ان فاز عليه بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب القوة الجوية وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، كما تاهل الطلبة بعد تعادله سلبيا مع نفط ميسان واستفاد الطلبة، من التعادل ايجابا (1-1) في مباراة الذهاب التي جرت في ميسان.

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