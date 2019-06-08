2019/06/08 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية النقاب عن شبكة تجارة وترويج مخدرات محترفة، تنشط عبر لعبة “PUBG” الشهيرة.وفقا لمصادر تابعة لشبكة “سكاي نيوز”، أنه توجد ضمن شبكة تجارة وترويج المخدرات فتاة تقوم باستدراج الشبان إلى منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع شرقي لبنان، بغية القيام بترويجها في محافظتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة لبنانية خطيرة تستدرج الشباب عبر لعبة “PUBG”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة لبنانية خطيرة تستدرج الشباب عبر لعبة “PUBG”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).