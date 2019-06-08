تخفيف عقوبة ضابط مارينز قتل طفلا مصلاويا

2019/06/08 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قاض عسكري في الولايات المتحدة تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأمريكية إدوارد غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق ضد طفل مصلاوي حيث نحره بالسكين.ورفض القاضي الكابتن آرون روغ إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات “نافي سيلز” على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي...

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