الدفاع المدني يكافح حريقاً اندلع في مخازن بلاستك بالنجف

2019/06/08 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

تكافح

مفارز الدفاع المدني لمحافظة النجف، اليوم السبت، حريقا اندلع داخل مخازن مواد بلاستيكية.

وقالت بيان لمديرية الدفاع المدني تلقى”النور نيوز” نسخة منه، ان “الحريق الهائل الذي اصاب 3 مخازن اهلية للمواد البلاستيكية، بات “تحت السيطرة، وما تزال عمليات مكافحة النيران مستمرة”.

يشار

الى ان الحريق وقع في مخازن تابعة لمصانع بلاستك في حي الحرفيين مركز محافظة النجف،

حيث تقدر مساحة المخزن الواحد بــ 600 متر، تخزن فيه مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال.

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