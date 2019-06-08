إيران تقر بقسوة العقوبات.. وتتحدث عن “بيع سري” للنفط

2019/06/08 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أقر

وزير النفط الإيراني، بيجان زنقنة، بتأثير العقوبات الأميركية على طهران وقسوتها، مؤكدا

أنه بلاده ستستخدم طرقا “غير تقليدية” للالتفاف على العقوبات من أجل بيع

النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملات الصعبة.

وقال

الوزير لوكالة “شانا” الإخبارية الإيرانية في مقابلة نشرت السبت “لدينا

مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت

بها”، على ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وامتنع

زنقنة عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكدا أنه لن يكشف

أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.

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