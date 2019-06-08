غداً.. اجتماع حاسم لتحديد موعد مباراة النوارس والصقور

2019/06/08 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان الوزارة ستعقد اجتماعاً طارئاً مع إدارة ملعب الشعب الدولي من اجل تحديد ملعب مباراة نصف نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية.وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم في الوزارة طالب الموسوي، في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة فاجئ إدارة ملعب الشعب الدولي باقامة مباريات الكأس على […]

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