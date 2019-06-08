الغانمي يأمر بالتحقيق بإنتشار فيديو لبعض منتسبي الجيش

2019/06/08 | 18:36

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بغداد:سومر نيوز

أمر رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، اليوم السبت، بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على الحقائق بعد انتشار ...

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