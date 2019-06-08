باحث أردني: من المهم أن تتبع أربيل سياسة النفس الطويل بعلاقاتها مع الدول العربية

2019/06/08 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيمثل كافة الكوردستانيين وليس فصيلاً سياسياً

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