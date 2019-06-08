وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (19)

2019/06/08 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..(19)(يا الله..نحن لم ننتظرك عبثا..)- الشاعر أحمد عبد الحسين.أشقى الشعوب أقلُّها علمًا وأكثرها شقاقا فأعيذ قومي منهما وأعيذ بالله العراقا- /محمد حبيب العبيدي [1882- 1963م]غياب الثقافة العراقية..(1)1-لتيتانيك يؤسيها قصيدي.............وقد سبقت فجائعها بريدي أسيّدة البواخر عنك تفدى..............لو اكتفت الرؤية بالمسود و......

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