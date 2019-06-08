إحصائية مرعبة.. العراق يتقدم الدول بالأعلى درجات الحرارة لليوم السبت

2019/06/08 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حاز العراق على المرتبة الثالثة بين الدول بتسجيل الأعلى درجة حرارة لليوم السبت.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في {الفيسبوك} ان" العراق ضمن الدول التي حازت على المراكز الاولى في اعلى درجة حرارة ظهر اليوم السبت".وأضاف ان" منطقة {مطربة} في الكويت حازت على المركز الأول بتسجيل اعلى درجة حرارة {50مْ} تليها منطقة {يعقوبأياد} في الباكستان بتسجيل {50مْ}".وأشار الى" تسجيل منطقة حي الحسين في محافظة البصرة المركز الثالث بدرجة حرارة {49مْ}".انتهى

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