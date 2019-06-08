البرلمـان : جلسة الثلاثاء ستكون لحسم قضيـة استبدال النواب

2019/06/08 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسية ممثليها في مجلس النواب ان الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل ، ستكون حاسمة لقضية استبدال نحـو 12 نائبا بعضهم رؤساء وقادة كتل، ممن تم الطعن بصحة عضويتهم .

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