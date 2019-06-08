بولتون: يجب إنهاء 40 عاما من حكم الإرهاب في إيران

2019/06/08 | 18:43

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بولتون-ايران-امريكا-حرب

دعا مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الى انهاء ما سماه أربعين عاما من حكم الإرهاب في إيران.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منح إيران الفرصة لتحسين مستقبلها وقال بولتون مرت 40 سنة من الفشل والآن يعود الأمر إلى النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد مسار بلاده.



الولايات المتحدة سوف تدعم إرادة الشعب الإيراني وستقف وراءه لكي يسمع صوته.

من جانب آخر، علق بولتون على قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات إضافية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري، مشيراً إلى أن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.

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