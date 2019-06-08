ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين

2019/06/08 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهر تقرير أمريكي جديد حول ظاهرة انتحار جنود المارينز بعد عودتهم من الخدمة إلى بلادهم، ارتفاع عدد المنتحرين بينهم خلال السنوات الماضية على الرغم من أن أعدادهم ليست كبيرة.والتقرير خلاصة أبحاث أشرف عليها البروفيسور ديفيد بينيدك ونشرته أمس، المجلة الطبية الأمريكية، إذ تربط الأبحاث بين احتفاظ الجنود العائدين بأسلحة فردية واحتمال لجوئهم […]

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