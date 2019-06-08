العراق والهند ولبنان والبحرين في مجموعة واحدة ضمن بطولة اسيا للشباب

2019/06/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق وقع العراق في المجموعة D الى جانب الهند ولبنان والبحرين ضمن بطولة اسيا للشباب.

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