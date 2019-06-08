التجسّس العقائدي وشرعنة العمالة.. محنة العراق مع إيران

2019/06/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مراد ————————- يُعرف التجسس بأنه عمل معلوماتي استخباراتي بحتْ، تقوم به(مجموعة) أو(فرد) بالخفاء داخل دولة معينة لصالح دولة مستفيدة.وما يحصل في #العراق من تداخل العمل الاستخباراتي الدولي مع […]

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