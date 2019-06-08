محترف اوسترسوند السويدي: لم اتلق دعوة لتمثيل اسود الرافدين

2019/06/08 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد لاعب فريق اوسترسوند، السويدي، ريوان الامين، السبت، انه لم يتلق حتى الان اي دعوة لتمثيل المنتخب الوطني.وقال الامين في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “لم اتلق حتى اليوم اي دعوة من المسؤولين على المنتخب الوطني”، مؤكدا أن “خدمة منتخب بلدي امنية لي ولعائلتي وانتظر ان تتاح لي الفرصة للتعبير عن امكانياتي مع […]

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