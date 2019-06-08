وفاة الاستاذ الياباني في الجامعة الامريكية في السليمانية

2019/06/08 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي استاذ بالجامعة الامريكية الذي سقط من اعلى بناية في محل سكانها اليوم السبت متأثرا بجروح بليغة.

وابلغ مصدر طبي مسؤول شفق نيوز، بأن الاستاذ في الجامعة الامريكية في السليمانية قد توفي قبل قليل حيث لم يكن هناك امل بنجاته جراء جروحه البليغة المتمثلة بكسر كبير في منطقة الراس وحدوث اضرار شديدة بأعضائه الداخلية.

واضاف المصدر انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وكان مصدر قد ابلغ في وقت سابق شفق نيوز بأن أستاذا في الجامعة الامريكية في السليمانية سقط من الطابق السابع من شقته في مجمع باك سيتي بوسط المدينة.

واضاف المصدر ان الاستاذ من اصول يابانية يحمل الجنسية الامريكية ويدعى "بيتر جون"، منوها الى انه تم نقله الى المشفى والان حالته الصحية غير مستقرة.

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