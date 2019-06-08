دولة القانون لعبد المهدي : مجلس النواب ينتظر اكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة

2019/06/08 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون :” ان مجلس النواب ينتظر مصارحة ومكاشفة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة “.وذكر النائب عن الكتلة محمد شياع السوداني في تغريدة عبر موقع / تويتر / للتواصل الاجتماعي ” في ظل عدم اكتمال الكابينة الوزارية واقتراب موعد انتهاء العمل بالوكالة […]

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