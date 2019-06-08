احصائية مرعبة .. العراق بمقدمة الدول في أعلى درجات حرارة لهذا اليوم !

2019/06/08 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احصائية مرعبة ..



العراق في مقدمة الدول بأعلى درجات حرارة لهذا اليوم !

حاز العراق على المرتبة الثالثة بين الدول بتسجيل الأعلى درجة حرارة

لليوم السبت.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في الفيسبوك ان" العراق ضمن

الدول التي حازت على المراكز الاولى في اعلى درجة حرارة ظهر اليوم

السبت".وأضاف ان" منطقة مطربة في الكويت حازت على المركز الأول بتسجيل اعلى

درجة حرارة 50مْ تليها منطقة يعقوبأياد في الباكستان بتسجيل

50مْ".وأشار الى" تسجيل منطقة حي الحسين في محافظة البصرة المركز الثالث

بدرجة حرارة 49مْ".

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