2019/06/08 | 19:01

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5 صفقات مدوية ننتظرها في الصيف بعد انتقال هازارد إلى ريال

متابعة/..



يتفق كل عشاق كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي على أن صفقة انتقال إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد هي الأكبر حتى الآن ولكن لا يزال للحكاية بقية.

اليوم انتشر خبر يفيد بأن عقوبة مينو رايولا بالحرمان من الانخراط في الصفقات قد تم تجميدها وهذا يفتح الأبواب أمام العديد من افصقات المحتملة هذا الصيف.

وتبقى صفقة انتقال بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في 2016 واحدة من أكثر الصفقات المثير للجدل حتى يومنا هذا، وقد يتكرر نفس السيناريو مجدداً هذا الموسم.

ويطلب ريال مدريد بقيادة زيدان الحصول على النجم الفرنسي قائد منتخب الديوك في الفريق الملكي في الموسم المقبل وكذلك فريق يوفنتوس الذي لن يتوقف عن الإنفاق بعد جلب رونالدو في الصيف الماضي.

الصفقة الأكثر انتظاراً، ماتياس دي ليخت في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده هولندا وسيلعب في الغد في نهائي دوري أمم أوروبا أمام منتخب البرتغال في موقعة منتظرة أمام كريتساينو رونالدو.

ويرتبط اسمه بالعديد من الأندية أبرزها، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، برشلونة وغيرهم من الأندية الكبرى.

كانت الصفقة قريبة من الحدوث حتى إعلان اللاعب نفسه وناديه أتلتيكو مدريد عن رحيله هذا الصيف، وهو الأمر الذي جمد أي تحركات للاعب.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بعد انتهاء واجبه الدولي رفقة منتخب فرنسا هذا الصيف، ومن المتوقع أن تتم مقابل مبلغ مالي قدره 120 مليون يورو.

ينافس ليفربول نظيره بايرن ميونخ بشدة على ضم اللاعب، وتقدم الريدز بعرض قدره 80 مليون يورو، وقد يكون كافياً لنقل اللاعب من فريقه ليل ولكن عليه أن يختار وجهته الصيفية بنفسه.

ورفض اللاعب الدنماركي تجديد عقده مع توتنهام مما يعني دخوله السنه الأخيرة في عقده مع السبيرز وهو ما قد يجعل رحيله حتمياً هذا الصيف، ويعتبره البعض خيار ريال مدريد الثاني في حالة الفشل في التعاقد مع بول بوجبا.

وفي حالة بيعه فمن الصعب أن يتخلى دانييل ليفي رئيس توتنهام التنفيذي عنه بمقابل أقل من 80 مليون جنيه إسترليني.انتهى3

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