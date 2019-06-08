2019/06/08 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم السبت، عن العثور على 6 اوكار لداعش تحتوي مواد طبية في جزيرة الصينية.وقال اعلام القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة أمنية بمشاركة قوة من الحشد واسناد طيران الجيش، نفذت عملية تفتيش في جزيرة الصينية عثرت خلالها على ستة أوكار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 6 اوكار لداعش في جزيرة الصينية بصلاح الدين وكالة خطوة برس.

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