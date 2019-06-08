انطلاق فعاليات مهرجان السفير الثقافي التاسع بمسجد الكوفة

2019/06/08 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في اروقة مسجد الكوفة التاريخي فعاليات مهرجان السفير الثقافي التاسع ، بمناسبة مرور 1400 عام على شهادة الإمام علي (ع).وقال أمين مسجد الكوفة محمد الموسوي لمراسل وكالة وطن :” ان المهرجان يقام إحياءً ليوم الكوفة التاريخي في الخامس من شوال سنة 60 للهجرة وهو يوم وصول مسلم بن عقيل سفيراً للإمام الحسين (ع)، وتزامناً […]

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